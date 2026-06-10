Haberler

Beşiktaş'tan Ruben Loftus-Cheek atağı

Beşiktaş'tan Ruben Loftus-Cheek atağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş, orta saha transferi doğrultusunda rotasını Milan'ın 30 yaşındaki yıldızı Ruben Loftus-Cheek'e çevirdi. Siyah-beyazlılar, 30 yaşındaki merkez orta sahanın durumunu araştırdı.

Süper Lig devi Beşiktaş, teknik direktör Vincenzo İtaliano ile resmi sözleşme imzalamasının ardından transfer çalışmalarına hız verdi.

HEDEFTE LOFTUS-CHEEK VAR

Tuttomercato'nun haberine göre; Beşiktaş, Milan forması giyen İngiliz orta saha Ruben Loftus-Cheek'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, siyah-beyazlıların 30 yaşındaki merkez orta sahanın durumunu araştırdığı ifade edildi. 

KİRALAMAYA SICAK BAKILMIYOR

Beşiktaş'ın Loftus-Cheek'i kiralamak istediği ancak hem oyuncu tarafının hem de Milan kulübünün kiralama önerisine sıcak bakmadığı kaydedildi.

ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR

Vincenzo İtaliano'nun da İtalya Serie A'dan çok iyi tanıdığı Ruben Loftus-Cheek'i kadrosunda görmeyi istediği ve transfer listesinde bulundurduğu aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Milan ile 2027 yılına dek sözleşmesi devam eden İngiliz yıldız Loftus-Cheek, bu sezon tüm kulvarlarda 32 resmi maça çıkarken 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Kemal Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! İşte CHP'de ihraç edilecek 9 isim

İhraç düğmesine basıldı! İşte Kılıçdaroğlu'nun kalemini kırdığı 9 isim
Netanyahu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler

'Gazze Kasabı'ndan Erdoğan ve Türkiye hakkında küstah sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de Guirassy için anlaşma tamamlandı

Fenerbahçe transferi bitirdi! Kulübüyle de resmen el sıkışıldı
Kemal Kılıçdaroğlu mu Özgür Özel mi? Selda Bağcan tarafını belli etti

Selda Bağcan da tarafını seçti

DSP Genel Başkanı Aksakal: Özgür Özel ve beraberindekiler bize katılmak istedi

İddia parti liderinden: Özgür Özel bize katılmak istedi
Aziz Yıldırım'ın başkanlığının şerefine harekete geçtiler

Aziz Yıldırım'ın başkanlığının şerefine harekete geçtiler
Öldürdüğü Erdem’e kendisine 'ağabey' demediği için husumet beslemiş

Türkiye Erdem'e ağlıyor! Bir hiç uğruna katledilmiş
Ali Babacan'dan asgari ücret çıkışı: Kul hakkına girmektir

Babacan: Ara zam vermemek hak gaspıdır
Kızının makarnaya verdiği parayı duyan Aziz Yıldırım soluğu restoranda aldı

Kızının makarnaya verdiği parayı duyunca soluğu restoranda aldı