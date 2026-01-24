Haberler

Bafra'da otizmli çocuklar için yeni hizmet binası yapılıyor

Bafra'da otizmli çocuklar için yeni hizmet binası yapılıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bafra Belediyesi, 'Engelsiz Bafra' vizyonu doğrultusunda otizmli bireyler ve aileleri için yeni bir bina inşa ediyor. Proje, çocukların gelişimine yönelik etkinlikler sunarken, ailelerin sosyal hayata katılımını desteklemeyi amaçlıyor.

Bafra Belediyesinin "Engelsiz Bafra" vizyonu kapsamında otizmli bireyler ve ailelerine yönelik hizmet verecek yeni bina için çalışmaları sürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Tabakhane Mahallesi'nde 120 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen bina idari oda, anne atölyesi, çocuk atölyesi, mescit ve mutfak bölümlerinden oluşuyor.

Binada çocukların gelişimine yönelik etkinliklerin yanı sıra ailelerin sosyal hayata katılımını destekleyecek çalışmalar yürütülecek.

İnşaat alanında incelemede bulunan Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, projenin otizmli bireyleri sosyal hayata kazandırmayı hedeflediğini belirtti.

Kılıç, "Çocuklarımızın nitelikli eğitim alabilmesi ve ailelerimizin desteklenmesi adına bu projeyi hassasiyetle sürdürüyoruz. Tamamlandığında modern ve işlevsel bir yaşam alanını hizmete sunmuş olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Bakan Şimşek: Fitch ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi, önümüzdeki dönemde not artışı olabilir

Piyasaların merakla beklediği rapora Bakan Şimşek'ten ilk yorum
Ardahan'da yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı

Yeni valinin ilk icraatı tartışma yarattı! Logodaki bayrak gitti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Melis Sezen, Bali'de yağmur altındaki dansıyla sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Bali'de coştu, sosyal medya çalkalandı
Kerem Demirbay'a takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu

Kerem'e takılan Trabzonspor taraftarının videosu viral oldu
TBF, Ergin Ataman için devreye girdi

TBF, Ergin Ataman için devreye girdi
Bakan Göktaş'ı isyan ettiren 'Seçmece çocuk' talebi: Bu bir sipariş değil

Bakan Göktaş'ı isyan ettiren talep: Bu bir sipariş değil
5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin

Gece yarısı gelen depremden sonra uzmanından dikkat çeken sözler