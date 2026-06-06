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Bafra'da kentleşme ve gelecek vizyonu "Ortak Akıl" toplantısında ele alındı

Bafra'da kentleşme ve gelecek vizyonu 'Ortak Akıl' toplantısında ele alındı
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Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, 'Ortak Akıl Buluşmaları' kapsamında müteahhitlerle bir araya gelerek kentleşme, yapılaşma süreçleri ve gelecek yatırımlarını değerlendirdi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Ortak Akıl Buluşmaları" kapsamında ilçede faaliyet gösteren müteahhitlerle bir araya geldi.

Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda, ilçedeki kentleşme, yapılaşma süreçleri, devam eden projeler ve geleceğe yönelik yatırımlar ele alındı.

Kılıç, ilçenin gelişimine katkı sağlayacak fikirleri değerlendirdiklerini söyledi.

Ortak akıl anlayışıyla hareket etmeyi sürdürdüklerini belirten Kılıç, "İlçemizde faaliyet gösteren müteahhitlerimizle kentleşme, yapılaşma süreçleri, devam eden projeler ve geleceğe yönelik yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Şehrimizin ihtiyaçlarını ve vatandaşlarımızın beklentilerini merkeze alan anlayışla ilçemizi daha yaşanabilir kılmak ve daha güçlü geleceğe taşımak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Emre Dilek
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