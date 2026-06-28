Haberler

Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Minibüsle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kürşat Bektaş hayatını kaybetti. Kazada, motosikletli bir etkinliğe katılmak üzere yolda olduğu öğrenildi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde minibüs ile çarpışan motosikletin sürücüsü Kürşat Bektaş (30), hayatını kaybetti.

Kaza, Bafra ilçesi Kolay Mahallesi Adalar karşısı Koz Deresi mevkisinde meydana geldi. Kapıkaya yönüne giden Yüksel S. yönetimindeki 19 ADR 202 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Kürşat Bektaş'ın kullandığı 55 AKJ 511 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan Bektaş, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bektaş, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kürşat Bektaş, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

Bektaş'ın, Atakum Motosiklet Kulübü üyesi olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte Kapıkaya'da düzenlenecek motosiklet etkinliğine katılmak üzere bölgeye geldiği öğrenildi. Etkinlik alanında bulunan annesi ise acı haberi alınca gözyaşlarına hakim olamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Vatandaş artık ne yediğini bilecek

Kafe ve restoranlarda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?

CHP'li 86 milletvekili o partiye mi geçiyor? Özel sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Messi rekor kırdı, Arjantin 3'te 3 yaptı

Bu adam gerçekten de uzaylı! Sizler uyurken yeni bir rekor daha kırdı
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine getirilen isim

Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i görevden aldı! İşte yerine atanan isim
Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti

Panoramik asansörde facia! 35 metreden düştü, hayatını kaybetti
İran'dan ABD'ye misilleme! Kuveyt ve Bahreyn'deki üslere füze yağdırdılar

İran'dan ABD'ye jet misilleme! Arap ülkelerine füze yağdırdılar
Yatsı namazı öncesi cami cemaatine bıçaklı saldırı! 2 kişi hayatını kaybetti

Yatsı namazı öncesi cami kana bulandı! Hayatını kaybedenler var
Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Fırında ekmek yaparken yakalandı

Genç kadını sokak sokak takip edip taciz etti! Bakın nerede yakalandı
Harry Styles ağzından su püskürtürken nefessiz kaldı! Bir anda yere yığıldı

Ünlü şarkıcı sahnede bir anda nefessiz kalıp yere yığıldı