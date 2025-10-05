Bafra'da Hafif Ticari Araç Kazası: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Alkollü sürücüye ceza kesildi, diğer sürücü olay yerinden kaçtı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
E.G. (22) yönetimindeki 55 NT 605 plakalı hafif ticari araç, Kemalpaşa Mahallesi Evliya Çelebi Sokak ile Muhammet Açıcı Sokak kavşağında M.Z'nin (23) kullandığı 55 LG 864 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle, araçlar park halindeki otomobile vurarak durdu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 55 NT 605 plakalı hafif ticari araçtaki yolcu T.A. (25) Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alkollü olduğu belirlenen sürücü E.G'nin ehliyetine 6 ay el konuldu, 9 bin 267 lira idari para cezası uygulandı.
Diğer sürücü M.Z'nin ise olay yerinden kaçtığı belirlendi, polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.