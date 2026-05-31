Hafif ticari araç refüje devrildi; 3 yaralı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari aracın refüje devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Çetinkaya Mahallesi Samsun-Sinop kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, N.Ş.'nin (30) kontrolünü yitirdiği 55 AUH 297 plakalı hafif ticari araç, refüje devrildi. Kazada, N.Ş. ile yanındaki G.Ş. (5) ve F.Ö. (51), yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrası kaldırıldıkları Bafra Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı