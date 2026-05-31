Samsun'da devrilen hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

N.Ş. (30) idaresindeki 55 AUH 297 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Çetinkaya Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan G.Ş. (5) ve F.Ö. (51) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.