Samsun'da Gençlik Haftası Badminton Turnuvası düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Badminton Turnuvası, 127 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Gençlerin spora olan ilgisini artırmayı amaçlayan etkinlikte, 10 farklı kategoride toplam 40 sporcu ödül aldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Badminton Turnuvası'nda 127 sporcu mücadele etti.

Bafra Belediyesi ev sahipliğinde, Samsun Badminton İl Temsilciliği 2026 yılı faaliyet programı çerçevesinde düzenlenen "19 Mayıs Gençlik Turnuvası", Bafra Eski Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi.

Müsabakalara Samsun, Amasya ve Çorum illerinden 73 kız ve 56 erkek olmak üzere toplam 129 sporcu katılım sağladı.

Gençlerin spora ilgisini artırmak ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuvada, U9 ile U17 yaş grupları arasındaki sporcular farklı kategorilerde kıyasıya yarıştı.

Müsabakalar sonunda, 10 farklı kategoride dereceye giren toplam 40 sporcuya ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Bafra'yı sporla büyüyen bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını belirterek, "Gençlik Haftası kapsamında şehir içinden ve dışından 127 sporcumuzu ağırladık. Gençlerimizin enerjisi ve centilmence rekabetiyle renklenen bu organizasyonda emeği geçen herkesi kutluyor, sporcularımıza başarılar diliyorum." dedi.

Turnuvada sporcuları, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, sporcu velileri ile vatandaşlar yalnız bırakmadı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
