Samsun'da gençlere teknoloji bağımlılığı semineri verildi

Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra Gençlik Merkezi ve Yeşilay iş birliğiyle düzenlenen seminerde gençler, kontrolsüz teknoloji kullanımının zararları konusunda bilgilendirildi.

Bafra Gençlik Merkezi ile Yeşilay Bafra Temsilciliği iş birliğinde gerçekleştirilen "Dijital Dünyada Dengeyi Bulmak" başlıklı seminerde, merkezdeki atölye çalışmalarına katılan öğrenciler yer aldı.

Yeşilay Bafra Temsilcisi Hasan Şirin, kontrolsüz teknoloji kullanımının ders başarısını düşürdüğünü, uyku düzenini bozduğunu ve sosyal ilişkileri zayıflattığını belirterek, "Teknoloji hayatımızı kolaylaştıran bir araçtır ancak günde 4 saatten fazla ekrana maruz kalmak gençlerde dikkat dağınıklığı ve kaygı seviyesini artırıyor. Bu nedenle ekransız saatler oluşturmalı, hobi edinmeli ve spor yaparak yüz yüze iletişimi artırmalıyız." dedi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan da gençliğin en büyük sermayesinin zaman olduğunu vurgulayarak, "Bu seminerle gençlerimizin farkındalığını artırmayı hedefledik. Yeşilay ile iş birliğimiz sürecek." diye konuştu.

Seminerin ardından katılımcılara Yeşilay bilgilendirme broşürü dağıtıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek
