Bafra'da Dünya Gönüllüler Günü Hamsi Etkinliği ile Kutlandı
Samsun'un Bafra ilçesinde gönüllüler, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla düzenlenen hamsi ızgara etkinliğinde bir araya geldi. Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, etkinlikte dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirdiklerini belirtti.
Samsun'un Bafra ilçesinde 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla hamsi etkinliği gerçekleştirildi.
Bafra Gençlik Merkezi genç gönüllüleri, Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Gençlik Merkezi bahçesinde buluşarak hamsi ızgara etkinliği yaptı.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, gönüllülüğün paylaşmak, birlikte üretmek ve toplum için emek vermek olduğunu belirterek, "Hem gönüllülerimizin emeğine teşekkür ettik hem de dayanışma ve birlik duygusunu pekiştirdik. Bu yolculukta bizimle olan tüm gönüllülerimize sonsuz teşekkürler." dedi.