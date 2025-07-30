Bafra'da Doğa Temizliği Yapıldı

Bafra'da Doğa Temizliği Yapıldı
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Samsun'un Bafra ilçesinde, orman yangınları riskine karşı doğa temizliği gerçekleştirildi. Kapıkaya Festival Kamp Alanı'nda yapılan temizlik çalışması, çevre güvenliğini sağlamak amacıyla yapıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde Kapıkaya Festival Kamp Alanı'nda doğa temizliği gerçekleştirildi.

Samsun Valiliğince Orman Yangınlarıyla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda, yangın riskinin yüksek olduğu ormanlık alanlar, piknik alanları, orman parkları ve yerleşim yerlerine yakın bölgelerde yangına neden verebilecek çöp, plastik şişe, cam şişe, dal ve kuru ot gibi yanıcı olabilecek maddelerin uzaklaştırılması amacıyla kent merkezi ve ilçelerinde eş zamanlı temizlik çalışması yürütüldü.

Bu kapsamda Bafra Kaymakamlığı koordinesinde Asar Mahallesi Kapıkaya Festival Kamp Alanı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Bafra Kaymakamı Mustafa Altınpınar, yapılan çalışmalarla ilgili, "Bölgemizin doğal güzelliklerini korumak ve olası yangın felaketlerinin önüne geçmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu tür temizlik faaliyetleri, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
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