Samsun'da direğe çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden 82 yaşındaki sürücü, yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp şarampole devrildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Veysel Ç. (82) yönetimindeki 55 JB 484 plakalı otomobil, Koruluk Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek