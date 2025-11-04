Bafra'da Çeltik Arazisinde Tartışma Kanlı Bitti: Şüpheli Tutuklandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, çeltik hasadı sırasında yaşanan tartışmada pompalı tüfekle 2 kişiyi yaralayan Z.S. tutuklandı. Olay, arazinin izinsiz kullanımı iddiası üzerine meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, zanlı suça konu silahla yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde çeltik arazisinde 2 kişiyi pompalı tüfekle yaralayan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, çeltik hasadı yapan A.Y. (51) ve kardeşi M.Y'yi (48) çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan Z.S'nin (51) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Z.S, çıkarıldığı Bafra Sulh Ceza Hakimliğince, "silahla kasten yaralama" suçundan tutuklandı.
Şirinköy Mahallesi'nde dün, Z.S, tartıştığı A.Y. ve kardeşi M.Y'yi arazisini izinsiz kullandıkları iddiasıyla pompalı tüfekle ateş ederek yaralamış, yaralılar hastaneye kaldırılmıştı.
Zanlı ise Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince suç aleti tüfekle yakalanmıştı.