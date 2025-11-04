Bafra'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Samsun'un Bafra ilçesinde bir tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi yaralanırken, kaçan şüpheli kısa sürede yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde, çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Tabakhane Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde, F.K. ile Ö.E. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K., yanında bulunan bıçakla Ö.Y'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı.