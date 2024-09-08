Bafra'da Asayiş ve Trafik Denetimleri Gerçekleştirildi
Samsun'un Bafra ilçesinde, Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından asayiş ve trafik denetimleri yapıldı. Denetimlerde açık iş yerleri, parklar ve araçlar kontrol edilerek GBT sorgusu yapıldı ve cezai işlem uygulandı. Ayrıca, bir yoklama kaçağı yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde asayiş ve trafik yönünden denetimler gerçekleştirildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, kamunun huzur ve güvenliğinin sağlanması, suç olaylarının engellenmesi amacıyla "şok" uygulama yaptı.
Bafra Asayiş Büro Amirliği, Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği ile Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince yapılan uygulamalarda, 10 açık iş yeri, 3 park denetlenerek 240 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Trafik yönünden 59 araç kontrol edilirken, 4 araç sürücüsüne 3 bin 576 lira cezai işlem uygulandı.
Öte yandan, yapılan kontrollerde 1 yoklama kaçağı yakalandı.