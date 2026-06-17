Samsun'da 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde, uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Y., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde, 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü polis tarafından yakalandı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Bafra ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.Y'yi (45) Bafra'da yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: AA / Emre Dilek