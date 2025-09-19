Bafra'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve katılımcılar için kahvaltı etkinliği düzenlendi.
Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Bafra Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Törenin ardından Bafra Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Şahin, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.
Daha sonra, katılımcılar için Alparslan Türkeş Parkı'nda kahvaltı etkinliği düzenlendi.
Programa Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, daire müdürleri, kurum amirleri gaziler katıldı.
Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel