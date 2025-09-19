Haberler

Bafra'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi

Bafra'da 19 Eylül Gaziler Günü Töreni Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve katılımcılar için kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Samsun'un Bafra ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende Bafra Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneği temsilcileri tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından Bafra Muharip Gaziler Derneği Başkanı Rahmi Şahin, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Daha sonra, katılımcılar için Alparslan Türkeş Parkı'nda kahvaltı etkinliği düzenlendi.

Programa Bafra Cumhuriyet Başsavcısı Olcay Aksoy, daire müdürleri, kurum amirleri gaziler katıldı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama

5-1'lik tarihi yenilgi sonrası Galatasaray'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Asena ve Hasan Dere boşandı! Magazin kulislerinde ihanet iddiası dolaşıyor

8 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Ayrılığın nedeni ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.