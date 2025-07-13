Bafra Belediyesi'nden Yoğun Asfalt Çalışmaları

Bafra Belediyesi'nden Yoğun Asfalt Çalışmaları
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bafra Belediyesi, yaz aylarıyla birlikte ilçe genelinde asfalt çalışmalarını hızlandırarak, 3 mahallede 28 sokakta yol yapım ve bakımı gerçekleştiriyor. Belediye Başkanı Hamit Kılıç, yapılan çalışmaların ilçenin üstyapısını iyileştireceğini belirtti.

Bafra Belediyesi, yaz aylarının gelmesiyle ilçe genelinde asfalt çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinden kırsal mahallelere kadar birçok noktada yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, 3 mahalledeki 28 sokakta yol yapım çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler, 3 mahalledeki 20 sokakta sıcak asfalt kaplama çalışmalarını tamamlarken, 2 mahalledeki bazı sokaklarda sıcak asfalt ve asfalt yama çalışmaları sürüyor.

Ayrıca, kırsal kesimdeki bir mahalledeki bir sokakta beton yol çalışmasına da devam ediyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, ilçenin üstyapısını iyileştirmek için ekiplerin yoğun mesai harcadığını belirtti.

Kılıç, "İlçemiz genelinde birçok noktada eş zamanlı sıcak asfalt yol çalışmaları gerçekleştiriliyor. Kırsal mahallelerimizde ise belirlenen program kapsamında beton yol çalışması yapılıyor. Merkez ve kırsal mahallelerimizde belirlediğimiz program dahilinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Yapımı tamamlanan yollarımız ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Yiğit Bulut'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emine Erdoğan eşinin omzunda gözyaşlarına boğuldu

Güne damga vuran an! Emine Erdoğan eşinin omzunda ağladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.