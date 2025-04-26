Bafra Belediye Başkanı Kılıç, Tabakhane Mahallesi'nde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programının ikinci durağında Tabakhane Mahallesi sakinleriyle buluştu.

Kılıç, mahalle muhtarlığı önünde düzenlenen toplantıda vatandaşların sorularını yanıtladı.

Mahalle buluşmalarının ortak akıl ve istişareyi güçlendirdiğini, vatandaşların taleplerini doğrudan dinleyip çözüm üretme gayretinde olduklarını belirten Kılıç,"Hemşehrilerimizle paylaştığımız düşünceler yol göstericimiz oldu. Katılımcı belediyecilik anlayışıyla Bafra'yı birlikte yönetmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Programa AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Semiz, Tabakhane Mahallesi muhtarı Serdar Gürpınar ve belediye meclis üyeleri de katıldı.