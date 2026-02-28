BAE ile Suudi Arabistan lideri, İran'ın bölge ülkelerine düzenlediği saldırıları görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, bölgedeki gelişmeleri ve İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarını görüştüğü belirtildi.

BAE haber ajansı WAM'a göre, Bin Selman, Al Nahyan'ı telefonla aradı.

Bölgedeki gelişmeler ile İran'ın BAE dahil bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırıların ele alındığı görüşmede Bin Selman, saldırıları kınadıklarını ve alacağı her türlü önlemde BAE'nin yanında olacaklarını dile getirdi.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise Suudi Arabistan'ın tutumu ve BAE'ye verdiği destek için teşekkür etti.

Liderler, bu tür saldırılarla devletlerin egemenliğinin ve uluslararası hukuk ilkelerinin sürekli ihlalinin ciddi sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Bu saldırıların bölge güvenliğini tehdit eden ve istikrarını zayıflatan tehlikeli bir tırmanış olduğunu vurgulayan Al Nahyan ile Bin Selman, bölge güvenliği ve istikrarını korumak için itidal ve diplomatik çözümlere başvurma çağrısı yaptı.

ABD ile İsrail'in saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı.

İsrail Savunma Bakanlığı, İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.