BAE ve Katar, hava savunma sistemlerinin İran kaynaklı saldırılara müdahale ettiğini duyurdu

Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar, İran'dan gelen balistik füze ve İHA saldırılarına karşı hava savunma sistemlerini devreye aldıklarını duyurdu. Ülkelerde sirenler çaldı ve vatandaşlara acil durum uyarıları gönderildi.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan gelen balistik ve seyir füzeleri ile İHA'lara müdahale ettiği belirtildi.

Ülkede duyulan seslerin hava savunma sistemlerinin saldırılara müdahalesi sonucu meydana geldiğine dikkat çekildi.

Katar

Katar'ın başkenti Doha'da patlama sesleri duyulurken, füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği görüldü.

Ülkede yaşayanların cep telefonlarına "ulusal acil durum" uyarısı gönderildi. Uyarıda, güvenlik tehdit seviyesinin yükseltildiği belirtilerek vatandaşlar ve ülkede bulunanlardan evlerinde kalmaları, dışarı çıkmamaları ve pencereler ile açık alanlardan uzak durmaları istendi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise ülkeyi hedef alan bir füze saldırısının hava savunma sistemleri tarafından engellendiği duyuruldu.

Bahreyn

Bahreyn'de de İran misillemelerinin ardından sirenler çaldı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sirenlerin çaldığına işaret edilerek ülkede yaşayan herkesten sakin kalmaları ve en yakın güvenli alanlara gitmeleri istendi.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak
Ateşkes umutları arttı! Trump ve İran'dan ilk açıklamalar geldi

