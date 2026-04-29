BAE ve Bahreyn liderleri, ikili işbirliği ve bölgesel gelişmeleri görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, çeşitli alanlardaki ikili işbirliğini ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre Bin Zayid, ülkesini ziyaret eden Bahreyn Kralı Al Halife ile başkent Abu Dabi'de görüştü.

BAE ile Bahreyn arasındaki dostane ilişkilerin yanı sıra çeşitli alanlardaki işbirliği ve ortak çalışmaları ele alan Bin Zayid ve Al Halife, iki ülke arasındaki ilişkileri karşılıklı olarak ilerletme isteklerini dile getirdiler.

Bin Zayid ve Al Halife, bölgesel gelişmeler ve ortak ilgi alanına giren bazı konularda görüş alışverişinde bulundu.

Görüşmeye ayrıca BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Mektum, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Mansur bin Zayid ve diğer bazı yetkililer de katıldı.