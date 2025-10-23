BAE ve ABD, Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasını Görüştü

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Tahnun bin Zayid Al Nahyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner ile Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının güçlendirilmesine yönelik çabaları görüştü.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Witkoff ve Kushner, İsrail'den başlayan Orta Doğu turu kapsamında Abu Dabi'ye geldi.

BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan ile görüşen Witkoff ve Kushner, Trump'ın Gazze planı kapsamında yapılan ateşkes anlaşmasını güçlendirme çabalarını değerlendirdi.

Al Nahyan, Witkoff ve Kushner ile Orta Doğu'da istikrarı artırmanın yollarını, gerilimden kurtulma ve sürdürülebilir kalkınma fırsatlarını sağlamlaştırma ihtiyacını da ele aldı.

Trump'ın Gazze'de saldırıları sona erdirme ve Orta Doğu'ya barış ve istikrar getirme çabalarını öven Al Nahyan, "Witkoff ile Kushner'ın üstlendiği rolün" önemini vurguladı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.