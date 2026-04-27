BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı, İngiltere Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı'yla görüştü

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed bin Mübarek bin Fadıl el-Mezrui, İngiltere Silahlı Kuvvetlerden Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Carns ile iki ülke arası işbirliğini ele aldı.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada konuyla ilgili bilgi verildi.

BAE Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mezrui'nin ülkesini ziyaret eden İngiliz Bakan Carns ile görüştüğü belirtildi.

Görüşmede bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrara hizmet etmek amacıyla iki taraf arasındaki askeri işbirliği ve ortak koordinasyon ele alındı.

Taraflar, güncel güvenlik sorunlarıyla mücadelede karşılıklı deneyim ve savunma ortaklığını geliştirmenin önemini vurguladı.