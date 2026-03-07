Haberler

BAE'li Bakan, ortak savunma işbirliğini geliştirmek için birçok ülkeyle görüşme yaptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Mezrui, çeşitli ülkelerin savunma bakanlarıyla görüşerek ortak savunma işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar attı. Görüşmelerde İran’ın BAE’ye yönelik saldırıları da gündeme geldi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed el-Mezrui, ortak savunma işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli ülkelerin savunma bakanlarıyla görüşmeler yaptı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Bakan Mezrui, bölgedeki gelişmeleri ele almak, savunma ortaklıklarını güçlendirmek ve ortak savunma işbirliği alanlarını geliştirmek amacıyla birçok dost ülkenin savunma bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Görüşmeler sırasında Mezrui'nin ayrıca " İran'ın BAE'ye yönelik açık saldırılarına" da değindiği belirtildi.

Açıklamada, Mezrui'nin görüşme yaptığı ülkelerin Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kore olduğu kaydedildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken, 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu, BAE, Kuveyt ve Katar başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail ise İran'la karşılıklı saldırıların başlamasından bu yana 11 kişinin öldüğünü, aralarında panik atak geçirenlerin de olduğu 502 kişinin yaralandığını duyurdu.

Kaynak: AA / Raşa Evrensel
İran'ın başkenti Tahran'a yeni hava saldırısı! Şiddetli patlamalar yaşanıyor

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
BAE Devlet Başkanı'ndan ilk açıklama: Kolay bir av değiliz

Mesajı İran'a: Kolay bir av değiliz
Fatma Nur öğretmen cinayeti sonrası iki isim görevden uzaklaştırıldı

Türkiye'yi yasa boğan cinayet sonrası fatura iki isme kesildi
Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti

Türkiye'nin 40 yıllık çikolata markası iflas etti
İspanya Adalet Bakanı'ndan Yusuf Dikeç paylaşımı: Türkler buna bayılacak

İspanya Adalet Bakanı'ndan bomba paylaşım: Türkler buna bayılacak
Hamaney'in oğullarıyla ilgili dikkat çeken detay: O en yüksek liderdi ama...

Oğullarıyla ilgili ilk kez duyulan detay: En yüksek liderdi ama...
Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi

Savaş büyüyor! Avrupa ülkesi kapıları açtı, ölüm makinesi üsse indi