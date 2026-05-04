BAE: OPEC'ten ayrılma stratejik karar

Güncelleme:
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sanayi ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed el-Cabir, BAE'nin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararının "kimseyi hedef almayan, stratejik ve iyi düşünülmüş bir karar" olduğunu savundu.

Bakan Sultan bin Ahmed el-Cabir, "2026 BAE'de Üret" adlı fuarın açılışında yaptığı konuşmada, OPEC ve OPEC+'dan ayrılma kararına ilişkin açıklamada bulundu.

BAE'li bakan, "Küresel ekonomideki konumumuzu güvenle, istikrarlı, olgun ve net bir şekilde yeniden şekillendirdiğimiz yeni bir aşamanın başındayız. BAE'nin küresel enerji sistemindeki konumunu yeniden belirleme ve OPEC ile OPEC+'dan çekilme yönündeki kararı kimseye karşı yöneltilmiş değildir; stratejik ve iyi düşünülmüş bir karardır." ifadesini kullandı.

Ayrılma kararının ülkenin ulusal çıkarlarına ve uzun vadeli stratejik hedeflerine hizmet ettiğini belirten Cabir, bu adımın "kalkınma, ekonomi ve sanayi alanlarındaki hedeflerle uyumlu olduğunu; yatırımların daha da hızlanması, genişletilmesi ve değer yaratılmasında kendilerini daha da güçlendirdiğini" savundu.

BAE, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany
