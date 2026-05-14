Bae: Netanyahu'nun Ülkeye Ziyaret Gerçekleştirdiği İddiaları Doğru Değil

ABU DABİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyarette bulunduğu yönündeki haberleri yalanlayarak, ne İsrail Başbakanı'nın ne de İsrail askeri heyetinin ülkeye geldiğini açıkladı.

BAE Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail ile olan ilişkilerin gizli anlaşmalara değil, herkesin bildiği Abraham Anlaşmaları çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

Açıklamada, BAE'nin resmi makamlarınca duyurusu yapılmayan gizli ziyaret ya da gayri resmi anlaşma iddialarının asılsız olduğu vurgulandı.

Açıklamada, medya kuruluşlarına, bilgileri doğrulama ve teyit edilmemiş haberleri dolaşıma sokmaktan ve siyasi spekülasyon amacıyla kullanmaktan kaçınma çağrısı da yapıldı.

