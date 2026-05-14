BAE, İsrail Başbakanı'nın ziyareti ve askeri heyetinin kabul edildiği iddialarını yalanladı

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ülkeye ziyareti ve askeri heyet kabulü iddialarını yalanladı. BAE Dışişleri Bakanlığı, gizli ziyaretler ve resmi olmayan toplantılarla ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ülkeye ziyaret gerçekleştirdiği ve askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberleri yalanladı.

BAE Dışişleri Bakanlığının, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı'nın ülkeye ziyarette bulunduğu veya BAE topraklarında herhangi bir İsrail askeri heyetinin kabul edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Açıklamada, BAE'nin İsrail ile ilişkilerinin Abraham Anlaşmaları çerçevesinde kurumsallaşmış ilişkiler olduğu, gizli ziyaretler veya resmi makamlarca duyurulmayan toplantılar yapıldığı yönündeki iddiaların doğru olmadığı kaydedildi.

Medya kuruluşlarına doğruluğu teyit edilmemiş bilgileri dolaşıma sokmamaları çağrısında bulunulan açıklamada, bu tür haberlerin siyasi izlenim oluşturmak amacıyla kullanılmaması gerektiği savunuldu.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında BAE'yi gizlice ziyaret ettiği duyurulmuştu.

Netanyahu'nun ziyareti sırasında BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğü belirtilmişti.

ABD merkezli Axios haber platformu 26 Nisan tarihli haberinde, İsrail ile BAE arasında askeri, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin savaş sırasında üst düzeye çıktığını yazmıştı.

Axios'a konuşan yetkililer, Netanyahu'nun Al Nahyan ile savaşın ilk günlerinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ordusuna ait bir Demir Kubbe bataryası ve kullanımından sorumlu onlarca İsrail askerinin BAE'ye gönderilmesi talimatını verdiğini bildirmişti.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise Tel Aviv'de katıldığı bir konferansta İsrail'in savaş sırasında BAE'ye Demir Kubbe bataryaları ve bunların işletilmesine yardımcı olacak asker gönderdiğini doğrulamıştı.

