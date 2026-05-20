BAE'de Kurban Bayramı öncesi 956 mahkuma af kararı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Kurban Bayramı öncesinde farklı davalardan hüküm giymiş 956 mahkum için af kararı verdi.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, Bin Zayid, Kurban Bayramı öncesi 956 mahkumun serbest bırakılması talimatını verdi.

Bin Zayid ayrıca serbest bırakılacak hükümlülerin mahkeme kararlarından doğan mali yükümlülüklerinin kendisi tarafından karşılanacağını belirtti.

Açıklamada, bu adımın, Bin Zayid'in toplumsal dayanışma anlayışını yansıttığı ve aile ile toplumun istikrarına katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.