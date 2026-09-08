BAE lideri Bin Zayid'in 7 Ekim'den 10 gün önce Netanyahu'yu uyardığı iddiası

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ın 7 Ekim 2023'ten yaklaşık 10 gün önce, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu " Gazze Şeridi'nden bir saldırı yapılacağı" konusunda uyardığı iddia edildi.

İsrail'in Haaretz gazetesinin çok sayıda kaynak ve üst düzey yetkililere dayandırdığı araştırma haberinde, BAE liderinin, Eylül 2023 sonunda Netanyahu ile 45 dakikalık bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği aktarıldı.

Doğrudan Bin Zayid'in danışmanına atıfta bulunulan ve telefon görüşmesi hakkında üç üst düzey yabancı yetkiliye bilgi verildiği belirtilen haberde, BAE liderinin İsrail Başbakanına, eski Hamas lideri Yahya Sinvar'ın Gazze Şeridi'nde İsrail'e büyük çaplı bir saldırı planladığı uyarısında bulunmasına rağmen Netanyahu'nun bu bilgiyi güvenlik yetkililerine aktarmadığı ve herhangi bir önlem almadığı ileri sürüldü.

Haberde, Bin Zayid'in Netanyahu'ya, Sinvar'ın İsrail'de kan dökülmesine yol açacak muhtemel eyleminin, bölgeyi istikrarsızlaştıracak ve İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki Abraham Anlaşmaları'na zarar verebilecek çapta olduğu uyarısında bulunduğu savunuldu.

BAE liderinin eylemden haberdar olmasını, o dönemde yürütülen esir takası müzakerelerinde ilerleme sağlanamaması nedeniyle Sinvar'ın doğrudan Fetih müzakerecisine, İsraillilerin anlaşmazlarsa sonuçlarına katlanacağı, müthiş bir operasyon hazırladığı ve "Onlara bir deprem beklemelerini söyle. "şeklindeki uyarısına dayandıran haberde, bu bilginin Fetih yetkilisi tarafından BAE'ye ulaştırıldığı iddia edildi.

Haberde, Fetih yetkilisinin, bunu İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'e (Şabak) bildirmeyi düşündüğü, daha sonra BAE'ye aktarmaya karar verdiği, olayın Eylül 2023 orasında Şin-Bet'e iletilse de istihbarat servisinin tehdit algılamaması nedeniyle tepki vermemesi üzerine, Bin Zayid'in Netanyahu ile görüşme kararı aldığı belirtildi.

Netanyahu'nun uyarıyı hafife aldığı ve Gazze'den değil Batı Şeria'dan bir saldırı beklediği öne sürülen haberde, 1 Ekim 2023'te dönemin Şin-Bet Direktörü Ronen Bar'ın Hamas'a karşı önlem alınması uyarısına rağmen Netanyahu'nun bu konuda bir karar vermediği ve BAE lideriyle yaptığı telefon görüşmesini de istihbarat servisine bildirmediği kaydedildi.

Haaretz'e konuşan üst düzey bir Şin-Bet yetkilisi, Başbabakan Netanyahu'ya yapılan uyarıları bilselerdi, Sinvar'ın tehditlerine daha fazla önem verebileceklerini, Hamas'ın esir takası müzakerelerinden aniden çekilmesinin nedenini anlayabileceklerini ileri sürdü.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise, haberi yalanlayarak Netanyahu'nun BAE lideri Muhammed bin Zayid ile görüştüğünü reddetti.

Kaynak: AA