BAE, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını şiddetle kınayarak, devam eden gerilimin ve bunun bölgedeki güvenlik ve istikrar üzerindeki etkilerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Saldırıların şiddetle kınandığı açıklamada, saldırıları durdurmak ve daha fazla kan dökülmesini önlemek için uluslararası düzeyde ortak çabalara ihtiyaç duyulduğu ve sivillerin uluslararası hukuk ve anlaşmalar çerçevesinde tam koruma altında olması gerektiği vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, geçmekte olduğu bu kritik süreçte BAE'nin Lübnan hükümetiyle tam dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, BAE'nin, Lübnan'ın birliğini, egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekleme konusunda kararlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, devletler arası ilişkileri ve egemenliklerini düzenleyen yasalara hiçbir şekilde saygı göstermeyen, şiddeti, gerilimi tırmandırmayı ve pervasız eylem ve tepkileri reddetme konusundaki BAE'nin kararlı duruşu hatırlatılarak, bu tür davranışların durumu karmaşıklaştırdığı ve istikrarsızlık risklerini artırdığı vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında, anlaşmazlıkların çatışma ve gerilimi tırmandırma dilinden uzak, diplomatik yollarla çözülmesi gerektiği belirtildi.

İsrail ordusu, çarşamba günü Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, söz konusu saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.