Haberler

BAE, İran tarafından topraklarının hedef alınmasını kınadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri, İran füzelerinin ülke topraklarına yöneltilmesini ulusal egemenliğe bir ihlal olarak nitelendirdi ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke topraklarının İran menşeli füzelerle hedef alınmasını şiddetle kınayarak saldırıyı ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olarak nitelendirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran füzelerinin BAE topraklarına yöneltilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, bu tür eylemlerin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin uluslararası hukuk çerçevesinde ve saldırının niteliğine uygun şekilde yanıt verme hakkını saklı tuttuğu, ülke güvenliği ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

BAE, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Bahreyn'in egemenliklerine yönelik ihlalleri de kınayarak bu ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor

ABD ve İsrail saldırdı, İran'dan güçlü karşılık geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
Serdal Adalı, Kocaelispor maçını taraftarlarla izleyecek

Maç öncesine damga vuran kare!
İran'ın Bahreyn'deki ABD donanma üssünü vurduğu anlar kamerada

Canlı yayında savaş! ABD donanma üssünün vurulduğu anlar kamerada
Galatasaray taraftarını delirten Fatih Terim sansürü

O parmağın kimi kapattığını öğrenince inanamayacaksınız
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı Muhammed Pakpur öldürüldü

İsrail: İran Devrim Muhafızı Komutanı öldürüldü
İran'ın vurduğu Abu Dabi'de son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu

İran'ın vurduğu ülkede son durum! Kucağında çocukla sığınağa koştu