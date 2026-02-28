BAE, İran tarafından topraklarının hedef alınmasını kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke topraklarının İran menşeli füzelerle hedef alınmasını şiddetle kınayarak saldırıyı ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne açık bir ihlal olarak nitelendirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran füzelerinin BAE topraklarına yöneltilmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğu, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit ettiği vurgulandı.

Açıklamada, bu tür eylemlerin hiçbir gerekçeyle kabul edilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, BAE'nin uluslararası hukuk çerçevesinde ve saldırının niteliğine uygun şekilde yanıt verme hakkını saklı tuttuğu, ülke güvenliği ve ulusal çıkarlarını korumak için gerekli adımların atılacağı kaydedildi.

BAE, Kuveyt, Katar, Ürdün ve Bahreyn'in egemenliklerine yönelik ihlalleri de kınayarak bu ülkelerle tam dayanışma içinde olduğunu açıkladı.