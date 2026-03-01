Bae, İran Tarafından Fırlatılan 137 Füze ve 209 İnsansız Hava Aracını Önledi

ABU DABİ, 1 Mart (Xinhua) -- Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava kuvvetleri ve hava savunma güçlerinin İran tarafından fırlatılan 137 balistik füze ve 209 insansız hava aracını başarıyla önleyip düşürdüğünü duyurdu.

Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, 137 füzenin 132'sinin imha edildiğini, 5'inin ise denize düştüğünü belirtti. Tespit edilen 209 insansız hava aracından 195'inin önlendiği, 14'ünün ise ülke toprakları ve sularına düştüğü ve sınırlı çaplı ikincil derece hasara yol açtığı ifade edildi.

Bazı enkaz parçalarının dağınık şekilde düşüp sivil tesislere küçük çaplı maddi hasar verdiğini belirten bakanlık, yetkililerin kamu güvenliğini sağlamak ve etkilenen bölgeleri emniyete almak için gerekli önlemleri aldığını bildirdi.

Abu Dabi'deki Zayed Uluslararası Havalimanı'na yapılan saldırı ile ilgili açıklamada, "Abu Dabi'deki yetkililer, havalimanını hedef alan insansız hava aracının önlenmesi sonucu meydana gelen olayla ilgileniyor. Önleme operasyonu sırasında şarapnel parçaları düştü ve bu olayda Asya uyruklu 1 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Genel Sivil Havacılık Otoritesi (GCAA), saldırı sonrası işleyişi yönetmek ve havacılık sektörünün faaliyetlerini sürdürmesini sağlamak için acil durum planlarını devreye soktu.

GCAA, yeniden planlanan uçak seferleri nedeniyle yaklaşık 20.200 yolcunun mağdur olduğunu ve bu yolcular için geçici konaklama, yemek ve yeniden rezervasyon düzenlemeleri yapıldığını belirtti.

Kaynak: Xinhua