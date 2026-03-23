BAE: İran'dan atılan 7 balistik füze ve 16 İHA'ya müdahale ettik

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan gelen 7 balistik füze ve 16 insansız hava aracına yönelik hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğunu açıkladı. Son saldırılarda 2 askeri personel ile 6 sivil yaşamını yitirirken, 161 kişi yaralandı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan 7 balistik füze ile 16 İHA'ya müdahale ettiği belirtildi.

Açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana BAE'ye atılan 352 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 1789 İHA'ya karşı gerekli aksiyonların alındığı, söz konusu saldırılarda, görevleri başındaki silahlı kuvvetler mensubu 2 kişinin yanı sıra Pakistan, Nepal, Bangladeş ve Filistin uyruklu 6 sivilin de yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ayrıca BAE, Mısır, Sudan, Etiyopya, Filipinler, Pakistan, İran, Hindistan, Bangladeş, Sri Lanka, Azerbaycan, Yemen, Uganda, Eritre, Lübnan, Afganistan, Bahreyn, Komor Adaları, Türkiye, Irak, Nepal, Nijerya, Umman, Ürdün, Filistin, Gana, Endonezya, İsveç ve Tunus vatandaşlarının da aralarında bulunduğu 161 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Ömer Erdem
