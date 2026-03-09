BAE, İran'ın Türk Hava Sahasına Füze Fırlatmasını Kınadı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan Türk hava sahasına yönelik balistik füze fırlatılmasını kınadı.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, BAE'nin bir haftadan kısa bir süre içinde İran'dan Türkiye topraklarına doğru ikinci kez balistik füze ateşlenmesini "şiddetle" kınadığı duyuruldu.

NATO hava savunma sistemlerinin Türkiye hava sahasına giren füzeyi başarılı bir şekilde imha ettiği aktarılan açıklamada, "BAE, bu düşmanca eylemleri tehlikeli bir tırmanış, devlet egemenliğinin açık bir ihlali, bölgenin güvenliği ve istikrarına yönelik doğrudan bir tehdit olarak değerlendirmektedir." ifadesi kullanıldı.

"Kardeş ve dost" ülkelerin hedef alınmaya devam etmesinin, tüm hukuki ve siyasi standartlara göre kınandığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların bölgedeki gerilimi artıran, kabul edilemez bir tırmanış olduğu kaydedildi."

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildiği duyurulmuş, bazı mühimmat parçalarının Gaziantep'te boş araziye düştüğü bildirilmişti.

4 Mart'ta ise Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.