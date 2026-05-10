BAE: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan gönderilen 2 İHA'yı engelledi

Birleşik Arap Emirlikleri Savunma Bakanlığı, İran'dan gönderilen 2 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, saldırılardan bu yana toplamda 551 balistik füze ve 2 bin 265 İHA'nın engellendiğini duyurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen 2 insansız hava aracına (İHA) müdahale ettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan gönderilen 2 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İran saldırılarının başladığı günden bu yana BAE hava savunma sistemlerinin 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 İHA'yı engellediği kaydedildi.

Son saatlerde ise herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, ülkenin güvenliğini tehdit eden her türlü girişime karşı tam hazırlık ve yüksek teyakkuz halinde olunduğu, ülkenin egemenliği, güvenliği ve istikrarını korumak için gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.

Kaynak: AA / Ali Semerci
