BAE Savunma Bakanlığı, İran'dan füze ve İHA'larla saldırı düzenlendiğini açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'lar ile diğer hava araçlarını önlemesinden kaynaklandığı vurgulandı.

Savunma Bakanlığı, kısa bir süre önce de İran kaynaklı saldırıların engellenmeye çalışıldığını açıklamıştı.