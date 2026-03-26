BAE hava savunma sistemleri, İran'dan ateşlenen füze ve İHA'lara müdahale etti

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına karşı hava savunma sistemlerinin başarıyla müdahale ettiğini açıkladı. Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin bu müdahalelerin sonucu olduğu bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiğini bildirdi.

BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan yapılan saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada hava savunma sistemlerinin İran'dan gönderilen füze ve İHA'lara müdahale ettiği kaydedildi.

Ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin balistik füzeler ile İHA'ları engellemesi sonucu meydana geldiğini aktarıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
