BAE, İran'dan gelen füze ve İHA'lara müdahale edildiğini açıkladı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına hava savunma sistemlerinin müdahale ettiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan patlama seslerinin, balistik füzelerin hava savunma sistemleri tarafından imha edilmesinden kaynaklandığı ifade edildi.

BAE'ye ait savaş uçaklarının da İHA ve seyir füzelerini engellediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
Malatya'nın ardından bir ilimize daha Patriot geliyor

Savaş alarmı! Bir ilimize daha Patriot geliyor
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam

Savaş halindeki İran'da asgari ücrete dev zam
2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça

2 yıl sakladı, uğruna meslek bile değiştirdi! Tam 7 bin 550 parça
İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var: Tarihe geçersiniz

İmamoğlu'nun günlerdir tartıştığı hakimden bir isteği var
Arda Güler'den merak edilen o soruya ilk yanıt

Milyonların merak ettiği soruyu yanıtladı
Jorge Jesus'tan yıllar sonra gelen Ali Koç itirafı: Oyunculara bağırıyordu

Jesus yıllar sonra içini döktü: Ali Koç oyunculara...
Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın

Üstelik kampanyaymış! Ekmek arası patatese istedikleri fiyata bakın