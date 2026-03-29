BAE hava savunma sistemleri İran'dan atılan füze ve İHA'lara müdahale etti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemleri, İran'dan gelen balistik füzeler ve insansız hava araçlarına müdahale etti. Ülke genelinde duyulan patlama seslerinin, hava savunma sistemlerinin saldırıları önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı bildirildi.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan patlama seslerine ilişkin bilgi verildi.
BAE hava savunma sistemlerinin İran'dan ateşlenen balistik füzeler, seyir füzeleri ve insansız hava araçlarına müdahale ettiği belirtildi.
Açıklamada, duyulan patlama seslerinin saldırıları havada önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu