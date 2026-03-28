BAE: Hava savunma sistemlerimiz füze ve İHA saldırılarını önlemeye çalışıyor

Birleşik Arap Emirlikleri, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava aracı saldırılarına karşı hava savunma sistemlerinin devrede olduğunu açıkladı. Savunma Bakanlığı, saldırıların engellenmesi için gerekli önlemlerin alındığını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), hava savunma sistemlerinin İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiğini duyurdu.

BAE Savunma Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz İran'dan fırlatılan füze ve İHA'ları engellemeye çalışıyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde duyulan seslerin, hava savunma sistemlerinin balistik füzeleri engellemesi ve savaş uçaklarının İHA'lar ile diğer hava araçlarını önlemesinden kaynaklandığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Esat Fırat
