BAE hava savunma sistemleri İran'dan gelen füze ve İHA saldırılarına müdahale etti
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) hava savunma sistemlerinin, İran'dan ateşlenen füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına müdahale ettiği bildirildi.
BAE Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'dan gelen balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara karşı hava savunma sistemlerinin müdahalede bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, ülkenin farklı bölgelerinde duyulan seslerin balistik füzeler, seyir füzeleri ve İHA'lara yönelik önleme faaliyetlerinden kaynaklandığı aktarıldı.
Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu