Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı ile bir araya geldi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Rashed Mohamed Abdulla Al Shamsi'yi ağırladı. İki lider, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahında bir araya geldi.

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Rashed Mohamed Abdulla Al Shamsi ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak ülkemizde bulunan Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Komutanı Tümgeneral Rashed Mohamed Abdulla Al Shamsi ve beraberindeki heyet, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına ziyarette bulundu" denildi.

