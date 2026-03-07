BAE Devlet Başkanı Al Nahyan: "Savaş halindeyiz, daha güçlü çıkacağız"

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ülkesinin savaş halinde olduğunu, bu süreçten daha güçlü çıkacaklarını söyledi.

BAE resmi televizyonunun aktardığına göre Al Nahyan, İran saldırılarında yaralanan bazı kişileri ziyaret ettiği sırada yaptığı açıklamada, yaralılarla ilgilenmelerinin "boyunlarının borcu" olduğunu ifade etti.

Ziyareti sırasında 5 yaralıyla görüştüğünü belirten Al Nahyan, bunların hepsinin sivil olduğunu, yaralılar arasında iki BAE vatandaşı ile bir Hintli, bir Sudanlı ve bir İranlının bulunduğunu söyledi.

"BAE iyi durumda" ifadesini kullanan Al Nahyan, saldırılar karşısında üstlendiği rol nedeniyle orduya ve güvenlik kurumlarına teşekkür ederek söz konusu kurumların ülkeyi onurlandıran bir görev yaptığını dile getirdi."

Ülkede yaşayan yabancıların rolüne de değinen Al Nahyan, "Savaş halindeyiz. Görevimizi yerine getireceğimize söz veriyorum. Bu durum bize dayatıldı. Kendimizi, halkımızı ve ülkemizi korumak için bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Al Nahyan, "BAE'nin düşmanına bir mesaj vermek istiyorum: BAE cazip, güzel ve örnek bir ülkedir ancak aldanmayın. BAE'nin derisi kalın, eti acıdır; bizi kimse yiyemez." diyerek ülkesinin bu savaştan daha güçlü çıkacağını savundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, daha önce yaptığı açıklamada, komşu ülkelerin topraklarından İran'a yönelik saldırılar düzenlenmediği sürece bu ülkelerin hedef alınmayacağını söylemişti.