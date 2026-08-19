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BAE'den İran'a finansal destek iddialarına yalanlama

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BAE Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, ülkesinin İran'a finansal destek sağladığı ve işçi izinlerinin iptal edildiği yönündeki haberleri yalanlayarak, bunların 'umutsuz medya kampanyaları' olduğunu ve gerçek başarıların söylentilerden daha güçlü olduğunu vurguladı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş, ülkesinin " İran'a finansal destek sağladığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Gargaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, BAE hakkında medyada yer alan iddialara yanıt verdi.

Bazı taraflı medya organlarının, BAE'nin bölgesel gelişmeleri ele almaya ve kriz sonrası döneme hazırlanmaya odaklandığı bir dönemde ülke hakkında yanlış bilgiler yaydığını öne süren Gargaş, şu ifadeleri kullandı:

"İşçilerin çalışma izinlerinin iptali veya İran'a finansal destek sağlanması gibi söylentiler doğru değildir, umutsuz medya kampanyalarının eseridir. Gerçekler ve somut başarılar, söylentilerden daha güçlüdür ve eylem gürültüden daha etkilidir."

Gargaş ayrıca bu tür iddialara verilecek en iyi yanıtın somut eylemler ve sahada elde edilecek başarılar olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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