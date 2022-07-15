BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Karkaş: 'İran'a büyükelçi gönderme konusunda çalışıyoruz'

ABU Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Karkaş, ülkesinin İran ile ilişkileri yeniden inşa etmek için çabaladığını belirterek, Tahran'a büyükelçi gönderme konusunda çalıştıklarını söyledi.

Karkaş, düzenlediği basın toplantısında, Abu Dabi'nin İran dahil hiçbir ülke ile gerginliği tırmandırma yaklaşımını desteklemediğini ifade etti.

BAE'nin "İran'a karşı bir eksenin parçası olmayacağını" aktaran Karkaş, ancak Tahran'ın bölgedeki tasarruflarının "diplomatik çabalara yardımcı olmadığını" düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Karkaş, "Üçüncü bir ülkeyi hedef almaksınız bizi koruyan her şeye açığız." şeklinde konuştu.

Ülkesinin İran ile ilişkileri yeniden inşa etmek için çabaladığını belirten Karkaş, "Tahran'a büyükelçi gönderme konusunda çalışıyoruz." dedi.