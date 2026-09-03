Haberler

BAE ve ABD liderleri Orta Doğu'yu görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Başkanı Donald Trump ile Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Başkanı Donald Trump ile Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, Bin Zayid ile Trump telefonda görüştü.

Görüşmede BAE ile ABD'yi ilgilendiren ortak konularda görüş alışverişinde bulunan iki lider, Orta Doğu'daki gelişmeler ve bunlara yönelik yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Bin Zayid ile Trump, iki ülke arasındaki çeşitli işbirliği ve ortak çalışma alanlarını ve bunları??????? karşılıklı çıkarlara hizmet edecek şekilde geliştirmenin yollarını da ele aldı.

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü

Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı hunharca katledildi
Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı

Avrupa ülkesi Türklere kapılarını sonuna kadar açtı
İBB'ye yeni operasyon! Üst düzey isimler gözaltında

Şafak vakti yeni operasyon! Daire başkanı dahil çok sayıda gözaltı var
Trabzonspor'dan gece yarısı tam 17 milyon euroluk transfer bombası

Süper Lig devinden gece yarısı transfer bombası
Ünlü çiftin nikâhında duygusal anlar! Gözyaşlarına boğuldular

Ünlü şarkıcı ikinci kez gelin oldu! Gözyaşlarının nedeni belli oldu
En son İsrail'i eleştirmişti! Cumhurbaşkanının şüpheli kazası kamerada

En son İsrail'i eleştirmişti! Şüpheli kaza kamerada
3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Kongresi Halep’te toplanıyor: Suriye ekonomisine yeni yol haritası

14 ülke Halep'te buluşuyor: Suriye için tarihi kalkınma hamlesi