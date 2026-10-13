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BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Putin'le telefon görüşmesinde Orta Doğu'yu ele aldı

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BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler, işbirliği, stratejik ortaklık ve Orta Doğu'daki gelişmeler ele alındı; bölgesel güvenlik ve istikrarın önemi vurgulandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili ilişkileri ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan habere göre Muhammed bin Zayid, ???????Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede iki ülke arasındaki işbirliği ile stratejik ortaklığın güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Liderler ayrıca başta Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve bu gelişmelere yönelik yürütülen çabalar olmak üzere ortak ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası meseleleri masaya yatırdı.

Görüşmede bölge ülkeleri ve halklarının çıkarları doğrultusunda bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesinin önemi vurgulandı.

Kaynak: AA
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