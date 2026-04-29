BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi'yi tebrik etti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Ali ez-Zeydi'yi telefonla arayarak tebrik etti.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, BAE Devlet Başkanı Bin Zayid, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Zeydi ile telefonda görüştü.

Irak'ta hükümet kurmakla görevlendirilen Zeydi'yi tebrik eden Bin Zayid, görevi süresince iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesini umduğunu dile getirdi.

Tarafların, görüşmede iki ülkenin yüksek çıkarlarına hizmet edecek şekilde ilişkilerin güçlendirilmesi ve farklı alan ve sektörlerde ortak işbirliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldığı aktarıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi, 27 Nisan'da Meclis'teki en büyük grup olan Koordinasyon Çerçevesi'nin başbakan adayı olarak gösterdiği iş insanı Ali Zeydi'ye hükümeti kurma görevini vermişti.

Irak'taki birçok Şii, Sünni, Kürt ve Türkmen siyasi parti de Zeydi'yi tebrik ederek destek mesajları yayımlamıştı.

Zeydi'nin, görevlendirme mektubunu almasının ardından en geç 30 gün içinde kabinesini oluşturarak Meclis'ten güvenoyu alması gerekiyor.