BAE Devlet Başkanı ile Trump'ın danışmanı "bölgesel istikrarın güçlendirilmesi" konusunu görüştü

BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bölgede istikrarı güçlendirme çabalarını ele aldı. Görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkiler ve bölgesel barış konuları değerlendirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Afrika Kıdemli Danışmanı Massad Boulos ile bölgede istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları ele aldı.

BAE resmi haber ajansına göre, Abu Dabi'deki eş-Şati Sarayı'nda Al Nahyan ile Boulos arasında yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki stratejik ilişkilerin seyri ve ortak koordinasyon konuları değerlendirildi.

İkili ayrıca, ortak ilgi alanına giren çeşitli meseleler ile bölgedeki güncel gelişmeleri ve bölgesel barış ile istikrarın sağlanmasına yönelik çabaların artırılmasının önemini görüştü.

Haberde, Boulos'un ziyaretinin süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Orta Doğu ve Afrika Boynuzu'nda Yemen, Somali ve Sudan'daki krizlerin yanı sıra Gazze Şeridi'ndeki gelişmeler nedeniyle gerilim ve istikrarsızlık sürüyor.

Kaynak: AA / Hussien Elkabany - Güncel
